BAŞKAN ALTAY ÖĞRENCİLERE KUDÜS VE BALKANLAR GEZİSİ MÜJDESİ VERDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan bin gence Kudüs ve Balkanlar gezisi düzenleyecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili gençlere seslenerek, “Daha güçlü yarınlar inşa etmek için tarihimizin bizlere bıraktığı mirası yakından tanımamız gerekir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sizler için Gönül Coğrafyamız başlığı altında Kudüs ve Balkanlar isimli iki güzel eser hazırladık. 31 ilçemizde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize eserlerin dağıtımını tamamladık. Genç Kültür Kart sahibi gençlerimizi de elbette unutmadık ve bu güzel eserleri internet sitemize yükledik. 12 Nisan 2023 tarihinde eserlerle ilgili lise öğrencilerimiz için sınıflarında, Genç Kültür Kart sahibi üniversite öğrencilerimiz içinse online sınav yapılacak. Dereceye giren toplam bin gencimizi gönül coğrafyamız olan Kudüs’e ya da Balkanlara götüreceğiz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.

Gönül Coğrafyamız başlığı altında alanında uzman akademisyen ve yazarların kaleme aldığı Kudüs ve Balkanlar isimli eserler için hazırlanan sınavlarda sınıf düzeyinde ilk 250’ye giren 750 lise öğrencisi ile Genç Kültür Kart’a üye üniversite öğrencilerinden ilk 250’ye giren öğrenciler olmak üzere toplamda 1.000 öğrenciyi kapsayacak. A.A