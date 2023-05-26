BAŞKAN ALTAY: “SADECE KONYA’DA BAŞARILAN BİR BİRLİK BERABERLİK YAŞIYORUZ”

“Şehir dışından gelenler, her yaş grubundan, her meslek grubundan insan Konya’ya geldiğinde Konya’nın caddelerinden, yeşil alanlarından, temizliğinden, sakinliğinden ve güzelliklerinden bahsediyor. Konya, bunu elde etmek için çok uzun süre çaba sarf etti. Biz de göreve geldiğimiz günden itibaren teslim edilen bayrağı daha yukarıya taşımak için çaba sarf ediyoruz. İnanıyorum ki bu başarının temel nedeni, bugün bu masa etrafında gördüğünüz birlik ve beraberlik. Sadece Konya’da başarılan bir birlik ve beraberlik yaşıyoruz. Bırakın farklı partilerden, aynı partilerden bile olsa insanlar bir masanın etrafında bir araya gelip şehirleriyle ilgili konulara çözüm üretemiyorlar ama Konya geçmişten itibaren bunu başarmış bir şehir. Bunun da şehrimize eser olarak, güzellik olarak yansıdığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için yoğun bir çabası içerisindeyiz” diye konuştu.

“MUHTARLARIMIZIN DESTEĞİNİ HER ZAMAN YAKINDAN HİSSEDİYORUZ”

Sadece 7 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında 36 farklı noktada 3 milyar 800 milyon liralık eserin açılışını ya da temel atmasını gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Altay, “Konya’nın hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Önümüzde Pazar günü çok önemli bir seçim var. Bunu söylerken şuna vurgu yapmak lazım. Bu bizim tek başımıza başarabileceğimiz bir şey değil. Bu masa etrafında oturan muhtarlarımızın desteğini, güler yüzünü, sahadaki samimiyetini, vatandaşla aramızdaki diyaloğu oluşturmanın gayretini her zaman en yakından hissediyoruz. Tüm Konyalılar adına gösterdiğiniz birlikte çalışma kararlığından dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir de, böylesine güzel bir ortamda muhtarları bir araya getirdiği için Başkan Altay’a teşekkür etti.

“YOLUMUZ BİR, DAVAMIZ BİR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Görev yaptığımız süre boyunca muhtarlarımızla hep birlikte çalıştık. Meram özelinde 69 tane mahalle muhtarımızın tamamıyla siyasette de teşkilatçılıkta da belediyecilikte de; Ramazan’da gıda dağıtımında, depremde yaşadığımız her olayda hep birlikte bir aile şeklinde çok hızlı koordine oluyorduk. Ben bundan dolayı hem büyük bir aile olduğumuzu, yol arkadaşlığımızın ne kadar verimli olduğunu daha önce aslında görmüş olduk. Üç ilçemiz için de hepinizden Allah razı olsun. Biz birliğimizi güçlü kılıyoruz, yolumuz bir, davamız bir” açıklamalarını yaptı.

“TÜM MAHALLELERİMİZDE İLMEK İLMEK HİZMET ETMEYE GAYRET EDİYORUZ”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız. Onlarla birlikte Konyalılara, Karataylı hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Bizler de yapılan hizmetleri gördükçe, bu birlik ve beraberliği özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük desteğini, yine ilçe belediye başkanlarının birlikte hareket etmesi, milletvekillerimizin desteği, il ve ilçe başkanlarımızın desteğini yakınımızda hissettik. Bu hizmetleri gördükçe hamdolsun hiçbir borca girmeden tüm mahallelerde, sokak sokak, ilmek ilmek hizmet etmeye gayret ettik, ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU BİRLİKTELİĞİN BEREKETİNİ HER ZAMAN GÖRÜYORUZ”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya Modeli Belediyecilik anlayışında işte bu birliktelik var. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, dernek başkanlarımızla, muhtarlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde çalışmamız var. Bu birlikteliğin bereketini biz her zaman hissediyoruz, her zaman görüyoruz. Ben bu birliktelik için özellikle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten son dönemde Konya’mızın 31 ilçesinde, bütün ilçe merkezlerinde, mahallelerimizde, köylerimizde çok büyük hizmetler yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bundan sonra da inşallah devam edecek. Tabii bu hizmetlerin yürütülmesi esnasında muhtarlarımızın bizimle olan birlikteliği, işbirliği, diyaloğu, katkıları çok çok önemli” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN BU ŞEHRE VERDİĞİ DEĞER BİZİ GÜÇLÜ KILMIŞTIR”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da şöyle konuştu: “Bu şehri farklı kılan, geçmişten bugüne; gerek mahallesi için ter dökmüş, gayret etmiş kardeşlerimiz ve büyüklerimiz, gerek yerel yönetimlerde ilçelerine, büyükşehirimize hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış kıymetli başkanlarımız; siyasette milletvekili olarak bulunmuş vekillerimiz, bakanlarımız hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten bu şehir farklı. Yerel yönetimlerdeki bu iş birliği ve kardeşlik hukuku, hükümetimizin, tüm bakanlarımızın yanında Konyalı bakanlarımızın, hem Murat Kurum bakanımızın hem Fahrettin Koca bakanımızın, özellikle hepsinin üstünde Cumhurbaşkanımızın duruşu, bu şehre verdiği değer bizi güçlü kılmıştır. Emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah.”

“20-25 YILDIR KONYA’NIN GELİŞİMİNE HEP BİRLİKTE İMZA ATTIK”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, Konya’da gelenek olarak belediyelerin, şehir yöneticilerinin ve muhtarların hep birlikte yola devam ettiğini ifade ederek, “20-25 yıldır Konya’nın gelişimine hep birlikte imza attık. Benim şahsen en mutlu olduğum, en memnun olduğum, en kendimi rahat hissettiğim toplantılardan birisi muhtarlarla yaptığımız toplantılardır. Çünkü kendimi büyük muhtar ailesinin bir ferdi olarak görüyordum. Yani içinizden biri olarak görüyorum kendimi. Bu bakış açısıyla bugün bu buluşmayı tertip eden teşkilatımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederken siz değerli kardeşlerimizle, muhtarlarımızla buluşmaktan son derece mutlu olduğumu belirtiyorum. Konya’mız çok büyük mesafeler aldı. Yollar, köprüler, spor salonları ve nice eser Konya’mıza kazandırıldı. Özellikle AK Parti belediyeciliği döneminde eser ve hizmet siyasetiyle çok daha büyük bir ivme kazandırıldı. Konya’mız artık dünya şehirleriyle yarışır bir hale geldi. Bunda hepimizin payı var” diye konuştu

Programa; Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken ile muhtarlar katıldı.A.ARAN