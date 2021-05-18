BAŞKAN ALTAY ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Vatanları için canlarını feda eden Konyalı şehitler Recep Alpmala, Abdullah Paltacı, Hamdi Karagöz, Ali Konukcu, Şükrü Cömert ve Emrah Çelebi’nin aileleri ile 15 Temmuz Gazisi Halit Şener’i ziyaret ederek bayramlaşan Başkan Altay, “Üzerinde yaşadığımız topraklar bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Şehit ve gazilerimiz sayesinde bugün bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanmaktadır. Ülkemiz için canını feda eden şehitlerimizin ve fedakar gazilerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacağız. Aziz milletimiz şehitlerimize ve gazilerimize minnettardır. Allah onlardan razı olsun.” ifadelerini kullandı. D.DOĞAN