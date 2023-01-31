BAŞKAN ALTAY TÜM ÖĞRENCİLERİ YARIYIL TATİLİNDE BİLİM MERKEZİ’NE DAVET ETTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, yarıyıl tatilinde çocukların aileleriyle birlikte bilimle iç içe, kaliteli zaman geçirebilecekleri çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin yoğun bir tempoda geçen eğitim-öğretim dönemine verilen arayı en verimli şekilde geçirmeleri adına Konya Bilim Merkezi’nde bilimsel aktiviteler gerçekleştirdiklerini söyledi. Konya Bilim Merkezi bünyesinde yıl boyunca birçok etkinliğe imza atıldığını ifade eden Başkan Altay, “Ara tatil döneminde de çocuklarımız için hazırladığımız bilim kamplarının ilgi görmesi bizi yarınlar adına umutlandırıyor. 5 Şubat’a kadar devam edecek ara tatil kamplarımız kapsamında; KOP Bilim Çocuk Kütüphanesi, uzay bilim atölyeleri, doğa bilim atölyeleri ve lego atölyeleri gibi etkinlik alanlarında yavrularımız bilimin eğlenceli dünyasına kapı aralıyor.” dedi.

Galeri ve atölyeleri, astronomi ve gözlem etkinlikleri, bilim gösterileri, laboratuvarları ve planetaryumuyla Konya Bilim Merkezi’nin bilimsel etkinliklerin merkezi konumunda olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Etkinlikler kapsamında KTO Karatay Üniversitemizin öncülüğünde mühendislik, hukuk, tasarım ve sosyal bilimler alanlarının dijitalle yorumlandığı birbirinden farklı etkinlikler ve spesifik konularda panel, konferans ve sunumlar da düzenleniyor. Ayrıca bu süreçte Konya Bilim Merkezi’miz, bilimin sanatla buluştuğu Dijital Keşfediş Sergisi’ne ve teknoloji temalı birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Seçkin sanat eserleri, teknoloji atölyeleri, 3D ve VR deneyim alanlarının yer aldığı sergi ziyaretçilere unutulmayacak deneyimler yaşatıyor. Tüm öğrencilerimizi aileleriyle birlikte bilim merkezimizde kaliteli zaman geçirmeye davet ediyorum.” diye konuştu.

EĞLENCELİ BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler kapsamında gün boyu birbirinden farklı atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinliklerde her yaş grubuna hitap edebilecek içerik ve uygulamalar yer alıyor. Genel olarak dijital dünya ve teknoloji temalı etkinliklerde; temel elektronik birimleri öğrenme, algoritma mantığını anlama, 2 boyut ve 3 boyutlu ürünlerin ortaya çıkarılması, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe yönelik birçok konu katılımcıların beğenisine sunuluyor.

DİJİTAL DÜNYA VE SANAT BU SERGİDE BULUŞUYOR

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanan “Dijital Keşfediş Sergisi” de Konya Bilim Merkezi’nin ev sahipliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

“Dijital Çağ”, “Dijital Dünya”, “Değişim ve Geleceğe Hazırlanmak” temalarıyla birçok farklı disiplini bir araya getiren Dijital Keşfediş Sergisi’nde, seçkin sanat eserleri, teknoloji atölyeleri, 3D ve VR deneyim alanları ziyaretçilere unutulmayacak deneyimler yaşatıyor. Sanatçıların duygu ve düşüncelerini teknolojik araçlar kullanarak yansıttığı sergide, geleneksel sanat formatındaki eserler; yapay zekâ, NFT ve çeşitli bilgisayar programları ile desteklenerek yeniden üretilirken, sergi son günlerde adını sıkça duyduğumuz teknolojik kavramların anlaşılmasını kolaylaştıracak içerikleri de ziyaretçilerine sunuyor.

3 boyutlu sanal akvaryum salonunda “Akdeniz’de Yolculuk” isimli film gösteriminin de gerçekleştirildiği sergide ziyaretçiler ayrıca usta sanatçı Devrim Sezer’in “Sanal Devrim VR Deneyimi” sergisi ile İstanbul’u VR gözlükler ile gezme imkanı buluyor. Sanatın bilimle farklı bir boyut kazandığı sergi, 12 Şubat’a kadar ziyarete açık olacak.

Program detaylarına ve etkinlik takvimine www.dijitalkesfedis.com sayfasından ulaşılabiliyor.

TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 5 Şubat’a kadar hafta içi 09:00-17:00, hafta sonu da 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. D.DOĞAN