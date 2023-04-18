BAŞKAN KAVUŞ ÇOCUKLARIN İLK İFTAR HEYECANINA ORTAK OLDU

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iftarını bu Ramazan ayında ilk kez oruç tutan miniklerle açtı. ‘İlk orucum, ilk iftarım’ etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmada merkeze uzak mahallelerden gelen çocuklar, tuttukları ilk oruçta iftar heyecanını Başkan Kavuş’la birlikte yaşadılar.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Meram Belediyesi tarafından ‘İlk orucum, ilk iftarım’ etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen programda iftarını merkeze uzak mahallelerden gelen çocuklarla birlikte açtı. Renkli görüntülere sahne olan iftar programına öğretmenleri ile birlikte katılan çocuklar, iftar öncesinde kendileri için düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendiler. Başkan Kavuş, tüm çocuklarla tek tek sohbet ederken yaşama dair tavsiyelerde bulundu.

BAŞKAN KAVUŞ; “ORUCUMUZ, SOFRALARIMIZ, NAMAZLARIMIZ HEP ÇOCUKLARLA ŞENLENDİ”

Ramazan ayının manevi ikliminde iftarından sahuruna, teravihinden yardımlarına kadar yapılan her ibadetin ayrı bir güzellikte olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Ramazan çocuklarla çok daha güzel. Tutulan oruçlar da, oturulan iftar ve sahur sofraları da, teravih için saf tutulan camiler de çocuklarla şenleniyor. Ramazan ayının güzelliklerine çocuklar eklenince tüm mutluluklar adeta ikiye katlanıyor. Bu sebeple bugünkü iftarımızı çocuklarımızla birlikte yaptık. En çok mutlu olduğumuz iftar sofralarından birine şahit olduk. Allah bu güzellikleri daim etsin, onların yüzündeki gülümsemeyi, kalplerindeki mutluluğu daim etsin. Çocuklarımız manevi mirasımızın da temsilcileri. Kültürümüzü, medeniyetimizi, dinimizi yaşatacak olanlar onlardır. Bu büyük medeniyetin kodlarını onlara ne denli güzel öğretebilirsek, medeniyetimiz o denli büyüyecek ve dünyada söz sahibi olacaktır. Bizim ‘MEGA ile Ramazan’ etkinliğimizin temelinde de bu kaygı, bu düşünce vardır. Bu etkinlik, sahip oldukları zenginliğin farkına varmaları ve onu yaşatmaları adına bir farkındalık ve bilinç eğitimidir. Hedefine büyük oranda ulaştığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu. A.ARAN