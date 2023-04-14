BAŞKAN KAVUŞ DEPREM BÖLGESİNDEN GELENLERLE İFTARDA BULUŞTU

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş iftarın bereketini Tahir Büyükkörükçü ve Mevlana Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalan depremzede ailelerle birlikte yaşadı. AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık’ın da eşlik ettiği buluşmada Başkan Kavuş, afetzede ailelerle tek tek sohbet etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eşi Feyza Kavuş ve kızları Özge, iftarlarını Tahir Büyükkörükçü ve Mevlana Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalan depremzede ailelerle birlikte yaptılar. Bu anlam dolu buluşmada Başkan Kavuş’a AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık da eşlik etti. Tüm depremzedelerle tek tek yakından ilgilenen Başkan Kavuş ve Başkan Dolular, ailelerle hasbihal ederken hatırlarını sordu. Başkan Kavuş ve beraberindekiler daha sonra afetzedelerle birlikte iftar sofrasına oturarak oruçlarını açtı.

BAŞKAN DOLULAR; “CENAB-I HAK SİZLERE DE HİZMET ETMEYİ BİZLERE NASİP ETTİ”

İftar sonrası yaptığı açıklamada deprem sürecinin başından bugüne değin Konya’nın tüm varlığı ile bölgede olduğuna vurgu yapan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, bu iftar buluşmasının da bu birlikteliğin devam ettiğini gösteren anlamlı bir buluşma olduğunun altını çizdi. “Allah, Konya’ya ve bize, sizlere hizmet etmeyi de nasip etti” diye konuşan Başkan Dolular, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sizlerin varsa dertlerinizi dinlemek, sıkıntılarınıza ortak olmak ve sizlerle hasbihal etmek için bu iftar sofrası güzel bir vesile oldu. Konya ne sizleri ne de yaşanan elim olayı asla unutmayacaktır. Allah’a şükürler olsun ki hep yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz.”

BAŞKAN KAVUŞ; “DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN AYAĞA KALKMASI İÇİN EN BÜYÜK UMUT YİNE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR”

Tarihte ve dünyada görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kalındığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise Cenab-ı Hak’tan bir daha böyle bir felaket yaşatmaması duasında bulundu. Avunmayı, sabretmeyi ve şükretmeyi çok acı bir tecrübe ile öğrendiğimizi belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Felaketin üzerinden iki aydan uzun süre geçti. Biz ilk saatlerden bu yana Hatay ve İskenderun’da canla başla çalışıyoruz. Ekiplerimiz sürekli orada, bizler gidip geliyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var ama biliyorum memleketinize dönmek için can atıyorsunuz. Konya olarak bin konteyner kent yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız evleriniz için söz verdi, hepimiz biliyoruz ki, o söz verdiyse yapar. Herkes bunun farkında. Bölgenin yeniden ayağa kalkması için en büyük umut yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bakanımız Murat Kurum da bölge için ayrı bir şans oldu. O da, bizler de evlerinize kavuşuncaya kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

İftar programının ardından Başkan Kavuş ve beraberindeki heyet, yurtta kalan depremzede ailelerle günün anısına fotoğraflar çektirdi.

B.BAYRAM