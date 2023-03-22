BAŞKAN KAVUŞ, MERAM’IN YENİ CADDELERİ VE TAŞKÖPRÜ ALT GEÇİDİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapımını Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürdükleri Alparslan Türkeş, Karabağ ve Kazakistan Caddeleri ile Taşköprü Alt Geçiti’nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN KAVUŞ; “ÜÇ CADDE VE ALTGEÇİT YIL BİTMEDEN HİZMETE SUNULMUŞ OLACAK”

Başkan Mustafa Kavuş, bu üç caddenin ve yenilenen Taşköprü Altgeçidi’nin sadece Meram’ın değil tüm Konya’nın trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım konforu için büyük yarar sağlayacağına işaret etti. Başta zorlu kamulaştırma süreci ve uzun bir çalışmadan sonra 3.5 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Alparslan Türkeş Caddesi’nde asfaltlamanın tamamlandığını kaydeden Başkan Kavuş, “Caddede parke, bordür, bisiklet yolu ve sinyalizasyon çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar da en kısa zamanda tamamlanarak Alparslan Türkeş, Karabağ ve Kazakistan Caddelerimiz bu yıl bitmeden hizmete sunulmuş olacak. Bu yollar sadece Meram Bölgesi için değil tüm şehri yakından ilgilendiren ve tüm şehrin trafiğini rahatlatacak alternatif yollar. Bu önemli proje için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “TAŞKÖPRÜ ALT GEÇİDİ YENİ HALİYLE ÇOK DAHA KONFORLU BİR ULAŞIM SAĞLAYACAK”

Proje çerçevesinde Taşköprü Alt Geçiti’nin de revize edildiğini kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, altgeçidin daha önce dar ve eğimli olduğunu hatırlatarak, “Kullanışı zor bir yoldu. Zamanın şartlarında bu şekilde yapılması gerekiyordu ama şimdi bu sorun da çözülüyor. Üç yeni caddenin birbirine bağlandığı noktada geniş bir altgeçit olacak. Şu an çalışmaları başladı, kazıkları çakılıyor. Yıl bitmeden buranın da tamamlanması planlanıyor. Artık kullanımı çok daha konforlu olacak, şehir merkezi Seydişehir-Antalya Çevre Yolu’na bağlanacak. Deprem felaketinden sonra sıklıkla söylediğimiz şey şuydu; ‘kentsel dönüşüm ve ulaşım hizmetlerinde hızlanacak hatta gerekirse diğer işlerimizi revize ederek yoğunluğumuzu bu noktalarda hızlandıracağız.’ Burada yürüttüğümüz çalışma da bu görüşümüzün bir göstergesi olacak inşallah. Allah en kısa zamanda kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. Meramımıza ve şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.M.SAPMAZ