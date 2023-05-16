BAŞKAN KAVUŞ, OYUNU KULLANDI

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği kapsamında oyunu, eşi Feyza Kavuş ve oğlu Hasan Emre Kavuş ile birlikte kullandı. Başkan Kavuş ve ailesine AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da eşlik etti. Başkan Mustafa Kavuş, oy kullanmak için bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞKAN KAVUŞ; “SONUÇLAR VATANIMIZA VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Oy kullanımının ardından seçimler ve önümüzdeki dönem hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Kavuş, “Türkiye Yüzyılı Vizyonu’na ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için kurduğu büyük hayallerine destek vermek amacıyla bugün sandık başındayız. Türkiye bugün bir kez daha geleceğini şekillendirecek önemli bir kararın eşiğinde. İnanıyorum ki milletimiz bugün, geleceğin güçlü, istikrarlı Türkiye’si yolunda devam etmek için oyunu kullanacak. Vatandaşlarımız bu seçimle Türkiye’nin gelecek vizyonunu da belirleyecek. 21. Yüzyılın en önemli aktörü olacak bir Türkiye için sandık başına gelecek. Tüm bunların çerçevesinde son söz aziz milletimizindir. Bu bir demokrasi şölenidir ve bu şölenin kardeşlik içinde tamamlanması birinci önceliğimizdir. Bizler de vatandaşlık görevimizi yapmak üzere eşim ve yaşı itibariyle bu seçimlerde ilk kez oy kullanan oğlumla birlikte sandığa geldik. Seçimlerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kazanan Türkiye olsun” diye konuştu. A.ARAN