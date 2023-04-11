BAŞKAN KAVUŞ’TAN MERAM’DA GENÇLERE ‘YKS’ MÜJDESİ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’tan Meram’da öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerini çok sevindirecek bir müjde geldi. Başkan Kavuş, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek gençlerin başvuru ücretlerini karşılayacaklarını ifade etti. Başvurular 8 Nisan Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle başlayacak ve 12 Nisan günü saat 17.00’da sona erecek.

Meram Belediyesi’nden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek gençleri çok sevindirecek bir müjde geldi. Meram’a bağlı bir ortaöğretim (lise) kurumunda eğitim gören tüm 12. sınıf öğrencilerinin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav başvuru ücretleri Meram Belediyesi tarafından karşılanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Bu anlamlı destekle ilgili Meram’daki bir lise (ortaöğretim) kurumunda öğrenim görme şartı bulunurken, destek alacak kişinin 12. Sınıf öğrencisi olması gerekiyor. Açıköğretim liselerinde öğrenim gören öğrenciler için ise Meram’da ikamet etme ve 20 yaşını geçmemek, şartlar arasında yer alıyor. Yalnızca internet üzerinden, https://yks.meram.bel.tr adresinden yapılacak olan başvurular 8 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 08:00’de başlayacak ve 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 17.00’da son bulacak. Destekten yararlanacak öğrencilerin e-devlet üzerinden aldıkları öğrenci belgelerini ve ÖSYM’ye yaptıkları başvuru kayıt belgelerini, başvuru ekranındaki ilgili alanlara pdf, jpeg, jpg ya da png formatında yüklemeleri gerekiyor. Öğrenciler kayıt oldukları her oturum için ödeme alabilecekler. Web sitesi dışında yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği destekten yararlanmak için başvuru esnasında belirtilen IBAN adresinin öğrencinin kendisine ya da velisine ait olması gerekiyor. Farklı bir kurumdan YKS kayıt ücreti desteği almış veya başvurusu onaylanmış öğrenciler bu ödemeden faydalanamayacaktır. Başvuruları onaylanan öğrencilerin destek ödemeleri beyan ettikleri IBAN adresine en geç 19 Nisan 2023 Çarşamba gününe kadar gerçekleştirilecektir.

BAŞKAN KAVUŞ; “GENÇLERİMİZ GELECEĞE YÜRÜRKEN BİZ YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Müjde ile ilgili yaptığı açıklamada bu desteğin 12. sınıfta okuyup bu yıl üniversite sınavına girecek gençleri ve onların ailelerini sevindireceğine olan inancını dile getirerek sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi olarak 2022-2023 eğitim yılına, ‘İlk Üniversitem ilk harçlığım’ sloganıyla, üniversiteyi kazanan tüm Meramlı öğrencilere verdikleri bin liralık eğitim desteği ile başladıklarını hatırlattı. Başkan Kavuş konuşmasını şöyle sürdürdü; “Verdiğimiz desteklere 12. Sınıf öğrencilerine vereceğimiz sınav ücreti desteği ile devam ediyoruz. Meram Belediyesi olarak Meram’daki liselerimizde öğrenim görerek bu yıl Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine girecek tüm öğrencilerimizin sınav ücretlerini biz karşılayacağız. Meram’ın en büyük umudu, gelecek adına en önemli kaynağı ve en kıymetli serveti gençlerimizdir. Bu umudu büyütmek adına bugüne kadar pek çok adım attık, pek çok destek verdik. Sizlerin sosyal ve eğitim hayatlarınıza ciddi katkılar sunduk. Verdiğimiz bu anlamlı eğitim desteği ile de, sizlerin geleceğe dair umutlarını büyütmeyi ve ailelerinizin de yanında olmayı hedefledik. Bugüne değin Meram’da herkesin ve her kesimin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Geleceğe güvenle yürürken ve hayallerinizi hayata geçirirken Meram Belediyesi, gençliğin yanında olmaya devam edecektir. Gençlerin başarısı en büyük gurur kaynağımız olacaktır. Girecekleri tüm sınavlarda gençlerimize Cenab-ı Hakk’tan başarılar diliyorum. Başarıları, sevinçleri, mutlulukları daim olsun.” B.BAYRAM