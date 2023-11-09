Başkan Pekyatırmacı: ‘Her zaman gençlerimizin, öğrencilerimizin yanındayız’

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gençlik Meclisi’nin düzenlediği “Gençlik Buluşması” isimli programda üniversite öğrencileri ile Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nde söyleşi gerçekleştirdi.

Gençlerin fikirlerine değer veren ve fırsat buldukça onlarla bir araya gelmeye özen gösteren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gençlik Meclisi’nin düzenlediği “Gençlik Buluşması” isimli söyleşi programında üniversite öğrencileriyle buluştu. Başkan Pekyatırmacı, gençlere yönelik projeler üreterek onlara güzel imkanlar sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Selçuklu Belediyesi tarafından öğrencilere kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen söyleşide dünyada yaşanan gelişmeler, ülke gündemi ve öğrencilerin merak ettiği konular konuşuldu.

“Öğrencilerimize bu yıl da eğitim desteği sağlıyoruz”

Üniversite eğitimi için Konya’ya gelen öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Şehrimize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun. İnşallah güzel verimli bir 4 yılı Konya’da geçirirseniz ve bulunduğunuz bölümlerde de zamanı da süresinde buradaki akademik eğitimlerimizi tamamlarsınız ve hem mesleki anlamda hem sosyal anlamda kazanımlar elde ederek üniversiteyi bitirmiş olursunuz. Şu anda ilçemizde toplamda 90 bin civarında öğrencimiz var. Selçuklu Belediyesi olarak biz de yaptığımız işlerle, faaliyetlerle her zaman gençlerimizin, öğrencilerimizin yanındayız. Selçuklu Gençlik Meclisimiz Türkiye’deki en aktif çalışan ve birebir gençlerimizin içerisinde görev aldığı, faaliyet gösterdiği en büyük genç meclislerinden bir tanesi. Burada görev alan arkadaşlarıma gayretli çalışmalarımdan ötürü teşekkür ediyorum. Bütün bu çalışmaların yanında biz mümkün olduğu kadar gençlerimizin eğitim hayatlarında onların ekonomik ihtiyaçlarının da bir nebze de olsa da karşılanabilmesi adına değişik çalışmalar yapıyoruz. Geçen sene ilk defa eğitim desteği çalışmasını başlatmış güz ve bahar dönemi olmak üzere 2 dönem halinde bu eğitim desteklerini gerçekleştirmiştik. Bu sene de okulların açılmasıyla birlikte müracaatları online olarak aldık. Üniversitede örgün öğretimde okuyan arkadaşlarımız istenen belgeleri sisteme yüklediler ve müracaatlarını gerçekleştirmiş oldular. Şu anda 20 binin üzerinde genç arkadaşımız bize eğitim desteği için müracaatta bulundu. Arkadaşlarımız aldığımız müracaatların hepsini tek tek kontrol ediyorlar. Bu işler tamamlandıktan sonra güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere 2 dönem halinde ödemeleri gerçekleştireceğiz” dedi.

“Filistin’deki zulmün durdurulması gerekiyor”

Son dönemde İsrail’in Filistin’e yönelik yaptığı katliamlara da değinen Başkan Pekyatırmacı, “Bütün Dünyayı, bütün insanlığı olumsuz manada etkileyen bir süreci yaşıyoruz. Maalesef 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail’in Filistin’de Gazze bölgesinde yaptığı katliamı, yaptığı soykırımı maalesef her gün çaresizce izliyoruz. Burada Müslüman, Hristiyan, Yahudi ayrımı yapmıyorum. Burada maalesef insanlık ölüyor. Burada maalesef vicdanlar yok oluyor. Çünkü burada resmen bir katliam var, resmen bir soykırım var ve bu dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Ben İsrail devletini bir kez daha kınamak istiyorum. Bu vahşetin bir an önce son bulması gerekiyor, bu katliamın durdurulması gerekiyor. Bu manada bütün devletlerin üzerine iş düşüyor. Bütün milletlerin üzerine iş düşüyor. Tabii ki Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün Dünyada hem insan haklarıyla ilgili hem özgürlüklerle ilgili faaliyet gösteren bütün kurumların üzerine iş düşüyor. İnsiyatif alarak bu katliamı durdurmaları gerekiyor. Bu noktada çağrıda bulunuyoruz. Pazartesi günü Selçuklu Belediyemizin meclis toplantısı vardı. Orada da AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti grupları adına bir bildiri yayınladık. Burada da artık bu zulmün durdurulması gerektiğini ifade ettik. Türkiye en baştan itibaren bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmenin çabası gayreti içerisinde. Bütün dünyadaki ülkelerle, Birleşmiş Milletlerle, Avrupa İnsan Hakları Teşkilatıyla görüşmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanımız hep söylüyor, dünya beşten büyüktür diyor. Maalesef veto hakkı bulunan Birleşmiş Milletlerde bir tanesinin olumsuz görüşüyle bütün kararlarını etkilendiği bir yapı mevcut. Bu yapının da mutlaka değişmesi gerekiyor. Ama son dönemde bütün büyükşehirlerde biz gösterilerin olduğunu, insanların yüzbinlerle birlikte toplanarak savaşın durdurulması için ve İsrail devletinin artık Gazze’den elini çektirilmesi için gösteriler yapılıyor, yürüyüşler yapılıyor, parlamento binalarında gösteriler yapılıyor. Tüm bir dünyada insanlığın vicdanı hareketi geçmiş durumda. İnşallah bu zulüm en kısa sürede son bulsun diye de dua ediyoruz. Ümit ediyoruz ve tekrar katil İsrail devletini kınıyoruz” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Başkan Pekyatırmacı üniversiteli gençlerle özçekim yaptı. – KONYA