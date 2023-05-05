BAŞKAN PEKYATIRMACI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLE SAHA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri öncesinde milletvekili adayları ile Selçuklu’nun farklı noktalarında esnaf ve vatandaş buluşmalarına aralıksız devam ediyor.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da AK Parti Konya Milletvekili adayları ile Selçuklu’da saha çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam ediyor. Esnaf ziyareti, AVM ziyareti ve dış mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı ve vekil adayları vatandaşların gösterdikleri yoğun ilgiden memnun kalıyor.

Selvi ve Uslu ile Mobilyacılar Sitesi Esnafına Ziyaret

Başkan Pekyatırmacı AK Parti Konya Milletvekili Adayı Latif Selvi ve Ercan Uslu ile birlikte Mobilyacılar Odasını ziyaret ederek oda başkanı Mehmet Günbaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Daha sonra Milletvekili Adayı Selvi ile Mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren mobilyacı esnafı ziyaret edilerek 14 Mayıs seçimleri için esnafın desteğini istedi.

Milletvekili Özboyacı ve aday Özer ile dış mahalleler ziyaret edildi

Başkan Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili ve adayı Selman Özboyacı ile Selçuklu’nun dış mahallerinden olan Büyükkayacık, Tömek, Eğribayat, Kervan, Kızlcakuyu ve Yazıbelen’e, Mustafa Hakan Özer ile de Dokuz, Çaltı ve Yukarı Pınarbaşı’na ziyaretler gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerine Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatan Başkan Pekyatırmacı vatan daşlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Ziyaretlerde 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapılarak vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti için güçlü destek istendi.

Milletvekili Akyürek ile Esnaf ve AVM Ziyareti

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde esnaf ve AVM ziyaretleri ile de saha çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, Ak Parti Konya Milletvekili ve adayı Tahir Akyürek ile Aydınlıkevler Mahallesi Ziya Ülhak ve Akabe Caddesi’ndeki esnaflara ziyaret gerçekleştirdi. Pekyatırmacı ve Akyürek yine gün içerisinde Kent Plaza AVM’de vatandaşlarla da bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı,“Milletin adamı Erdoğan’a en güçlü desteği yine Konya verecek”

14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açmış olduğu yolda “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Saha çalışmalarımızda hizmetlerimizin karşılık bulmasından ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisinden son derece mutlu oluyoruz. Konya’mız her dönem Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına en güçlü desteği veren şehir oldu, 14 Mayıs’ta da hemşehrilerimizin desteğinin tam olacağına inanıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin provası yine en yüksek oyun çıkacağı Konya’da yaşanacak ve en güçlü desteği milletin adamı Erdoğan’a yine Konya verecek ” şeklinde konuştu. M.SAPMAZ