BEYŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN DEPREMZEDE VATANDAŞLARA PSİKOLOJİK DESTEK

Beyşehir Belediyesi, 10 ili etkileyen deprem felaketinde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelerin yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan Aile Danışmanlık Hizmetleri Birimi, yüz yüze veya uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti vermeye devam ediyor.

Aile Danışmanlık Hizmetleri Biriminden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi : “Depremin yıkıcı etkilerine maruz kalan vatandaşlarımızda oluşan deprem sonrası travmanın etkilerini hafifletmek için psikolojik destek verilmektedir. Travma insanın emniyetini alt üst eden ve çok korkutan bir olay sonucu yaşanılan hislerdir. Amacımız bu etkilenmelerin kalıcı bir travmatik probleme dönüşmesini, NLP bilinçaltı teknikleri ile önleyerek depreme maruz kalan başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere tüm ailelerimizin yüreğine dokunarak hayata tekrar tutunmalarını sağlamaktır.

Depremin üzerinden iki ay geçtiği halde, kaygı, korku, öfke gibi duygular azalmadan devam ediyorsa, uyku bozukları, kabuslar sık yaşanıyorsa, travmatik anıların tekrar tekrar gözünün önünde canlanması gibi durumlar yaşanıyor ve çaresizlik, umutsuzluk, boşluk hissi gibi duygularla felaketten önceki işlevselliğine yavaş yavaş geri dönmeye başlamadıysa bizlere 0332 512 22 00’dan ulaşıp yardım alabilirler.”

M.SAPMAZ