BEYŞEHİR’E GELEN DEPREMZEDELER, YURT VE PANSİYONLARDA AĞIRLANIYOR

Deprem bölgelerinden Konya’nın Beyşehir ilçesine gelen depremzede aileler, devlet yurtlarına ve pansiyonlarına yerleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, gazetecilere, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır ve kamu kurumlarının amirleri ile yapılan toplantının ardından depremzedelerin en hızlı ve sağlıklı şekilde devlet yurtlarına yerleştirilmesi çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bu konuda koordinasyonun İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde olduğunu anlatan Konuk, şöyle konuştu:

“Gelen misafirlerimizi öncelikle burada oluşturulan revirde sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Sonrasında da konaklaması ile birlikte kılık kıyafettir, yiyecek, yemek, ilaç, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu noktada İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğümüz de ailelere psikolog desteği sağlıyor. Tüm kamu kurumlarımız burada misafir etmeye başladığımız depremzede ailelerimizin emrine amade şekilde çalışıyoruz. Gece gündüz demeden, 24 saat seferber olmuş durumdayız. Devletimizin tüm gücünü ve imkanlarını bu yurtlarda onlar için seferber etmiş durumdayız. Şu ana kadar yerleştirdiğimiz 71 kişi oldu. 40 depremzede de yolda.”

Beyşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Yağcıoğlu da, “Hem Milli Eğitim, hem de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve KYK yurtları olarak 2 bin, 2 bin 500 kişilik bir yurt kapasitemiz var. Devlet olarak öncelikle kendi yurtlarımızda burada vatandaşlarımızı ağırlayacağız. Beyşehirli vatandaşlarımız da bizlere inanılmaz ölçüde destek veriyor. Herkes tarafından inanılmaz ölçüde telefonlar ediliyor, yardımlar yapılıyor.” ifadesini kullandı. A.A