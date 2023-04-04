BOZKIR’DA MİSAFİR EDİLEN DEPREMZEDELER İFTARDA BULUŞTU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından Konya’nın Bozkır ilçesine gelen afetzedeler, iftarda bir araya geldi.

Bozkır Kaymakamlığı Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen iftar programında, bir araya gelen depremzedeler, ezanın okunmasıyla oruç açtı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından konuşan Kaymakam Tolga Turan, depremzedelerle bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hüzünle ramazanı idrak ettiklerine değinen Turan, şunları kaydetti: “İlçemiz, depremin yaşandığı ilk andan itibaren valiliğimiz koordinesinde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesine, araç-gereç, personel, ayni ve nakdi yardımlarla yoğun şekilde yardım seferberliğinde bulunmuş ve bu yardımlarını göndermeye devam etmektedir. Halkımızın göstermiş olduğu yardımseverlik örneği ise dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. İlçemizde kurmuş olduğumuz sistemle, eğitimden nüfus hizmetlerine, sağlıktan ekonomiye, psikososyal destekten iletişime, sosyal yardımlardan diğer destek türlerine kadar her alanda tüm kurumlarımızla afetten zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduk, yanlarında olmaya devam edeceğiz.”AA