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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR HENTBOL’DA SEZONU GALİBİYETLE AÇTI

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Ekim 19, 2022 06:16
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Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, 1.Lig’e galibiyetle başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, AS Hentbol Ankara takımıyla karşılaşan sarı-siyahlıların, mücadeleden 41-30 galip ayrıldığı belirtildi.
Selçuk Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyle ilgili şu bilgilere yer verildi:
“Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 20-12 önde kapattı. İkinci yarıda konuk takım dirençli bir oyun ortaya koysa da temsilcimiz 21 sayı, rakip ise 18 sayı buldu. Geçtiğimiz sezon galibiyet serisiyle rakiplerine şans vermeyen sarı-siyahlı takım sezonun açılış maçında oynadığı karşılaşmayı 41-30 kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor 2. haftada İstanbul deplasmanında Zeytinburnu Irmak Spor Kulübü ile karşılaşacak.” A.A.
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