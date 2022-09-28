Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / ÇALIŞAN GENÇLİK FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ

ÇALIŞAN GENÇLİK FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ

ABONE OL
Eylül 28, 2022 06:37
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çalışan Gençlik Meclisi tarafından ikincisi düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 32 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçı Şehit Nihat Gün Stadyumu’nda gerçekleşti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural tarafından kazananlara kupaları verildi.
Turnuvaya katılan gençler ise turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. A.A.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.