ÇALIŞAN GENÇLİK FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çalışan Gençlik Meclisi tarafından ikincisi düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 32 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçı Şehit Nihat Gün Stadyumu’nda gerçekleşti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural tarafından kazananlara kupaları verildi.
Turnuvaya katılan gençler ise turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. A.A.
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