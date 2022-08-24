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ÇATALHÜYÜK’TE TANITIM VE KARŞILAMA MERKEZİ

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Ağustos 24, 2022 06:08
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Konya’nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük Neolitik Kenti kazı alanında geçen yıl temeli atılan “Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi” inşaatı sürüyor.
Neolitik Dönem’e ait en eski yerleşimlerden biri olarak tanımlanan Çatalhöyük’te yapımı süren “Tanıtım ve Karşılama Merkezi” inşaat alanını gazetecilere gezdiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapının Türkiye’nin en büyük kamuya ait ahşap yatırım alanı olduğunu söyledi. A.A.
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