ÇİFTÇİYE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU DAĞITILDI

Ergin, üretimin arttırılması ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla il müdürlüğü bünyesinde çeşitli projelerin yürütüldüğünü belirterek, “Bakanlığımızın ‘Ekilmeyen tek karış toprak kalmasın.’ anlayışıyla desteklediği projeler kapsamında 2022’de 22 milyon liralık bir projeyle 6 proje yürütülmüş ve proje kapsamında 438 kadın çiftçimiz olmak üzere toplamda 4 bin 230 çiftçimize destek sağlanmıştır.” dedi.

Bu kapsamda ilave olarak 112 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını anlatan Ergin, şunları kaydetti:

“Gerek ekolojik ve coğrafi özelliklerin ve gerekse iklim şartları itibariyle zengin bir tarımsal ürün çeşitliliğine sahip olan bölgemizde ise 674 bin dekar alanda yaklaşık 250 bin ton ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. Bu üretim 2002’de yaklaşık 10 bin tondayken bugün 250 bin tona çıkmıştır. Konya yağlık ayçiçeği üretim alanlarına bakarak ülke genelinde 5. sırada olmasına rağmen verim ortalamasının yüksek olması nedeniyle Trakya ve Edirne’den sonra 3. sırada yer almaktadır. 2023 yılı yatırım programı dahilinde Konya Ovası Sarı Yıldız Projesi kapsamında 450 çiftçimize 13 bin kilogram sertifikalı ayçiçeği tohumu teslim edilerek 26 bin dekar alanda ekim yapılmasını planlıyoruz. Yüzde 50’si Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından karşılanan tohumlarımızın teslimini başlatmış bulunmaktayız. Bütün çiftçilerimizin ürünleri bol kazançları bereketli olsun.” Programa, Çumra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Alagöz, Çumra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fatih Demirci, Çumra Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadağ ve diğer birim müdürleri katıldı. AA