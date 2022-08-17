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CİRİTTE İKİ MADALYA

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Ağustos 17, 2022 06:30
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Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda kadınlar cirit atmada madalyalar sahiplerini buldu.
Konya Atletizm Sahası’nda gerçekleşen törende sporculara madalyalarını Türkiye Atletizm Federasyonu Fatih Çintimar taktı. Çintimar, Esra Türkmen’e altın, Eda Tuğsuz’a gümüş, yarışmanın üçüncüsü Özbek Nargizakron Kuchkarova’ya da bronz madalyayı verdi.
D.DOĞAN
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