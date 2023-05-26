CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI MUSTAFA AKIŞ BEYŞEHİR’DE BASINLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya’da görev yapan basın kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Akış, kendisine eşlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve beraberindeki basın mensuplarıyla Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’ni ziyaret ederek üretim çalışmalarını inceledi.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, fabrikayı gezen basın mensuplarına silah sektörü ve savunma sanayiye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, burada yaptığı konuşmada, bölgede yivsiz av tüfeklerden sonra yivli silah üretimine ilişkin çalışmalarda da başarı sağlandığın, birkaç ay içerisinde Huğlu’da üretilen tabancaların MKE standına gideceğini söyledi.

Huğlu ve Üzümlü yöresinin son dönemde namlu kabiliyetini geliştirerek yivli silah üretimine geçtikten sonra tabanca üretiminde yeni bir trend yakaladığını vurgulayan Akış, “Bölgede diyelim ki son bir yılın trendi tabanca üretimi. Biz bugüne kadar tabanca üretimi bilmezdik. Tabanca bu yörenin dışında üretilen bir silahtı ve çok hızlı bir şekilde tüm firmalarımız tabanca işine girdi. Çok başarılı olacaklar. Bu sektörün de önemli hakimi olacaklar inşallah. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu elimizdeki tabancalar Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin ürettiği tabancalar. Bunların AR-GE’si, testi bitti. Tabancaları aşağı yukarı iki ay sonra MKE’den satın alabilecek duruma geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise av tüfeği ile adından söz ettiren Huğlu ve Üzümlü bölgesinin göç veren değil göç alan iş yapısı ve modelinde örnek bir bölge olduğunu belirtti.AA