CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONYA’DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terör belasını Türkiye’nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen “Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Türkiye’nin enerji rekabetinin dışına itilmesine rıza göstermeyeceklerini belirten Erdoğan, milletin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yenilmesine izin vermeyeceklerini, emperyalistlerin taşeronları olan terör örgütlerinin yer altı, yer üstü kaynaklarıyla aralarına girmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Konya’ya inancının tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Terör belasını Türkiye’nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız. Türkiye Yüzyılı işte bu müjdenin adıdır, işte bu azmin sembolüdür. Konya, özellikle bu mücadelede bizimle beraber misin? Konya, bu yolda bizimle misin? Konya, bu inşa ve ihya hareketinde bizimle misin? Ben size inanıyorum, ben sizlere güveniyorum. Bu sandıkları 14 Mayıs’ta patlatacağınızdan hiç şüphem yok.” diye konuştu.

Herkes için dünyanın fani olduğunu, yarının ne olacağını kimsenin bilmediğini dile getiren Erdoğan, emri hak vaki olana kadar amacının milletine aşkla hizmet etmek olduğunu söyledi.