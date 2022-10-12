CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda (soldan sağa) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, (sağdan sola) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yer aldı. A.A.