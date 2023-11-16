Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Konya’da Gerçekleştirildi

‘Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları’nın ilki Konya’da yapıldı

KONYA – İçişleri Bakanlığı tarafından 11 ilde başlatılan Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmalarının ilki Konya’da yapıldı.

‘Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye’ temasıyla düzenlenen toplantıda, Cumhuriyetin 100. yılında sivil toplum çalışmalarının değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik stratejinin belirlenmesi amaçlanıyor. Toplantıda konuşan Konya Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Özgür Karayazılı, “Sivil toplum, ülke olarak yaptığımız çalışmaların önemli bir paydaşıdır. Bu çalıştay, ortak akıl ve dayanışma ruhuyla Cumhuriyetimizin 100. yılında sivil toplum çalışmalarımızı değerlendirmeyi ve geleceğe yönelik stratejiyi belirlemeyi amaçlamaktadır” dedi.

“Konya’da yaşayan vatandaşlarımızdan 136 bin kişi derneklerimize üye”

Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşlarına katılımın yüksek oranda olduğunu aktaran Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Fahrettin Kaya, “Ülkemizde yaklaşık 10 milyona yakın derneklerimizde üye vatandaşımız var. Yani ülke nüfusunun yüzde 10’u derneklerimizde kayıtlı. Bu da gerçekten ülkemizde sivil topluma katılım oranının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Konya’mızda bugün, Türkiye’de gerçekten sivil toplum alanında çok güzel örneklerini, insani yardım alanında çok başarı faaliyetleri olan sivil toplum kuruluşlarımız var. 2 bin 800’e yakın derneğimiz var. Konya’da yaşayan vatandaşlarımızdan 136 bin kişi derneklerimize üye. Bu da hakikaten katılımcılığın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu bizim için çok büyük bir sevinç ve övgü kaynağı. Aslında ilk programı Konya’da yapmamızın temel sebeplerinden birisi de bu” şeklinde konuştu.

“Bu şehrin geleneğinde, bu sivil alanın sürdürülebilir kılınması hepimizin vazifesi”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, düzenlenen toplantının çok önemli olduğunu belirterek, “Kadim şehrimizde, medeniyetimizi besleyen en önemli damar olan sivil ruh, bu tefekkür, bu medeniyetin oluşumunda inşa edici alimlerin, müderrislerin çokça cari olduğu, yaşadığı bir şehirdeyiz. Bu şehrin geleneğinde, bu sivil alanın sürdürülebilir kılınması hepimizin vazifesi, tek tek Konya’mızda yaşayan insanların ve Konya’ya hizmet eden insanların vazifesi. Başta da sivil toplumun en önemli misyon alanlarından birisi. Bunu da istişare ederek, danışarak, tanışarak, paylaşarak bu zengin istinat noktamızı yükselteceğiz, geliştireceğiz. Sivil alanın, bu ruhun pekişmesi, inkişaf etmesi, yaygınlaşmasıyla çok daha güçlü bireyler, istikamet üzere bize dercedilmiş olan bütün kabiliyetlerin çok daha yüksek noktalarına taşınmasına vesile olur sivil toplumun bu geleneksel misyonu. Şehrimizin bundan çok fazla geleneksel olarak bu geleneği sürdürmesi bizim zenginlik kaynağı olduğumuz gibi gelecekte de bu bize aynı zamanda bir vazife yüklüyor. İstikbale güvenle bakmanın temel yolu gençlerimizi bu ruh ve bu iklim, bu atmosfer içinde iyi bir şekilde yetiştirmek ve bu güçlü bireylerle, güçlü aileler, güçlü toplumlar inşa edilmiş olur diye temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Özkan şöyle devam etti: “Her derneğimizin, vakfımızın kendisiyle ilgili ben niçin varım, ben niçin buradayım, hedefim nedir, çevremde neler oluyor, bütün bunların çok iyi analiz edilmesi, ona göre bu hedeflerin konulması, bu hedeflere gidecek bir iş merdiveninin oluşturulması, devamlı kendimizi yoklayarak bu hedefe gitme noktasında benim kat ettiğim mesafe nedir, bu soruyu kendi kendimize sormak, izleme değerlendirmeyi yapmak, bilgi teknolojilerini bu anlamda kullanmak bizim derneklerimizin, vakıflarımızın, sivil toplumun aynı zamanda yapmak istediği hedeflerin tahakkuku açısından da çok önemlidir. Buna bir şekilde bu kurumsal kapasiteyi ve hizmetin kalitesini ve katılımı sağlarken, bu tür fırsatlardan da yönetim tekniklerinden de istifade etmek lazım. Bu anlamda da zaten yapılan projeler var. Güzel örnekler var, bu örneği iyi uygulayan STK’larımızın diğer STK’lara da yardımcı olması önemli. Yani kurumsal kapasitesi ile bir alanda başarısı ile kendisini ispat etmiş ve bu anlamda çok akredite dernek, vakıflarımızın diğer yeni kurulmuş dernek ve vakıflara rehberlik yapması da bu toplantının bir çıktısı olması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bütün bu anlamda hem sivil ruhun muhafazası hem bütün konjonktürel fırsatlardan istifade edilmesi hem sürdürülebilir bu çalışmanın gelecek nesillere aktarılması yönünde bu çalışmanın çıktılarından hep beraber müstefit olmuş olacağız. Toplantının hayra, berekete, sivil ruhun gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”