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Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyon şoförü hayatını kaybetti

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Kasım 8, 2023 14:43
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Konya’nın Karapınar ilçesinde yükünü indirirken kamyonun damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Olay, Karapınar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki kamyon şoförü Ali Gürbüz, yük indirdiği sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Elektrik çarpması sonucu yere yığılıp kalan Ali Gürbüz, çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran ve doktorlar tarafından yaşama döndürülmeye çalışılan Ali Gürbüz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye gelen şoförün yakınları sinir krizi geçirdi. Ali Gürbüz’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. – KONYA
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