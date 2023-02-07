DEPREM NEDENİYLE GAZİANTEP’İN “ACİL ÇAĞRILARI” KONYA’YA YÖNLENDİRİLDİ

Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi sisteminde depremler sonrası oluşan teknik arıza nedeniyle çağrılar Konya 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yönlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi Sistemi’nde teknik arıza meydana geldi.

Acil çağrı aramaları Konya Acil Çağrı Merkezi’ne yönlendirildi.

Açıklamada hattın gereksiz meşgul edilmemesi uyarısında bulunuldu. A.A