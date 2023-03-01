DEPREMZEDE ÇİFTİN NİKAHI KONYA’DA KALDIKLARI YURTTA KIYILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya’daki Tahir Büyükkörükçü Köyceğiz KYK Yurdu’nda misafir edilen 20 yaşındaki Şeyma Çam ile 24 yaşındaki Mustafa Ulufer evlendi.

Depremin ardından Kahramanmaraş’tan yakınlarıyla Konya’ya yerleştirilen Şeyma Çam ve Mustafa Ulufer kendilerini ziyarete gelen Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge’ye 10 Şubat’taki nikahlarının yaşanan felaketten dolayı gerçekleşemediğini anlattı.

Çiftin talebi üzerine harekete geçen İl Müftülüğü, Konya Valiliği’nin koordinesinde gerekli işlemleri tamamladı.

Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından çiftin nikahı, İl Müftüsü Ali Öge tarafından kıyıldı.

Törene katılan Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, depremzede vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduklarını vurgulayarak, “Sizleri burada misafir etmek bizler için bir onur. İnşallah tezelden birlik ve beraberlikle yaralar sarılacak.” dedi.

İl Müftüsü Öge, çiftin mutluluklarının daim olması temennisinde bulunarak, “İnsanın ümit var olduğunun en güzel göstergesi, gençleri, aileleri birleştirmek, yarına tohumlar atabilmek. Bugün kıyılan bu nikahla anlamlı bir örneğini vereceğiz. Bugünkü nikah benim kıydığım en güzel nikahlardan biri olacak.” diye konuştu.

Gelin Şeyma Çam da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Deprem olmasaydı nikahlarının Kahramanmaraş’ta kıyılacağını anlatan Damat Mustafa Ulufer ise şöyle konuştu:

“Kahramanmaraş’tan geldiğimizde kafamız çok karışıktı. Normalde bizim 10 Şubat’ta nikahımız vardı, nasip olmadı. İl Müftümüz bizi ziyarete geldiğinde durumumuzu anlattık. Bize yardımcı olmak için hemen kolları sıvadılar. Herkes bizim için bir yere koştu, seferber oldu. Konya Vali Yardımcımıza, İl Müftümüze, Mehir Vakfına bize yardımı dokunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir yanımız buruk ama bir yandan da mutluluğumuzun tarifi yok. İnşallah her şey düzelecek.” AA