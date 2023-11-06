Ekimde Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ekimde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, aylık bazda yüzde 9,1 artarak 4 bin 896 oldu.

TOBB, ekim ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 9,1 artarak 4 bin 896’ya çıktı. Yıllık bazda ise yüzde 3,8 azalış kaydetti.

En çok kapasite raporu düzenlenen 5 il, İstanbul (1298), Bursa (361), Ankara (307), İzmir (281) ve Konya (248) oldu.

TOBB Sanayi Veri Tabanı’ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Ekim 2022’de 94 bin 284 iken geçen ay yüzde 3,3 yükselerek 97 bin 370’e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 4,2 artışla 3 milyon 995 bin 259 olarak hesaplandı.