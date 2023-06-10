ERASMUS ÖĞRENCİLERİ, MEGA’YA VE MERAM’A HAYRAN KALDILAR

Erasmus değişim programı kapsamında 5 farklı ülkeden gelen öğrenci ve öğretmenler Meram Gelişim Akademisi (MEGA) ile tanıştı. Fransa, Çekya, Portekiz (Madeira Adası), Slovenya ve Hollanda’dan gelen 21 öğrenci ve 12 öğretmen, MEGA eğitimlerine katıldılar. Eğitimlerinden arta kalan vakitlerinde de Meram’ı gezen yabancı öğretmen ve öğrenciler ilçeye hayran kaldılar.

MEGA, EĞİTİMLERİYLE AVRUPALI ÖĞRENCİLER VE EĞİTMENLERİ DE KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Proje kapsamında ilk olarak öğrenciler Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlere katılırken öğretmenleri de MEGA’nın işleyişi hakkında bilgi aldılar. Öğrenciler burada Bilim-Fen Atölyesinde Kimyasal Tepkimeler, Robotik Kodlama Atölyesi’nde de Codey Rocky ve Lego Spike ile Kodlama derslerine girdiler. Aynı atölyede 3D Prınter ile baskı da gerçekleştiren öğrenciler daha sonra E-Spor Merkezi eğitimlerine iştirak ettiler. Kahot bilgi yarışmasında Türkiye ile ilgili sorulara yanıt veren öğrenciler ayrıca oyunlar, ses yarışması ve anı zamanıyla eğlenceli saatler de yaşadı. Yabancı öğrencilerin bir sonraki durağı ise Dutlu Millet Bahçesi oldu. Öğrenciler burada yaptıkları sabah sporunun ardından okçuluk, ahşap oyunlar, boyama etkinliği ile unutulmaz bir gün yaşadılar.

PROJE KOORDİNATÖRÜ EKENLER; “MERAM’A VE MEGA’YA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Proje koordinatörü Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Filiz Ekenler, ‘Z Jenerasyon çocukların Robotik Kodlama Yöntemi İle Teknolojiyi Olumlu Yönde Kullanmaları’ başlığı altında yürütülen projede çocukların ekranları, teknolojiyi ve interneti olumlu kullanabilmelerini hedeflediğini belirtti. Projeye 6 ülkenin ortak olduğunun altını çizen Ekenler, “Final toplantısını Türkiye’de gerçekleştirdik. Bu toplantı için yolumuz Meram Belediyesi ve MEGA ile kesişti. Çok faydalı bir kesişme oldu. Çok güzel etkinliklere ve aktivitelere katıldık. Tüm eğitmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok memnun kaldı. Öğrencilerim ve proje ortakları adına Meram Belediyesi ve MEGA yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PROJE KOORDİNATÖRÜ MCERLAİN; “SİSTEMİ AVRUPA’DA Kİ OKULLARDA DA GÖRMÜŞ OLSAYDIK BÜYÜK MUTLULUK DUYARDIK”

Bu proje üzerinde üç yıldır birlikte çalıştıklarını ifade eden Fransız eğitimci Carlos McErlain, pandemi dolayısıyla ara verilen projenin final toplantısını burada gerçekleştirdiklerini kaydetti. Projenin çok başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen McErlain, “Birlikte çalışan altı ülke ile harika bir ekip olduk. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Finali de Türkiye’de, Meram’da MEGA ile yapmış olmak ayrı bir güzellik oldu. MEGA harika bir eğitim kurumu olmuş. Avrupa’da her okulda böyle bir sistem hayata geçirilmiş olsa bundan da çok mutlu olurduk” diye konuştu. Öte yandan, Meram ve MEGA gezilerini değerlendiren erasmus örencileri de geziden ve gördüklerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Burada yaşadıklarımız ve eğitimlerde gördüklerimiz çok etkileyiciydi” diye konuştular. A.ARAN