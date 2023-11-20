Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt çalışmalarına devam ediyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatıyla harekete geçen ekipler, hafta sonu Taşağıl Mahallesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Ereğli’de asfaltsız hiçbir yol kalmayacağını her fırsatta ifade eden Başkan Oprukçu, “Modern ve daha kullanışlı bir yol ağı için mevsim şartlarına göre mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizi güzelleştirmek şehrimizin yollarını daha kullanabilir ve konforlu bir noktaya getirmek için tüm mahallelerimize, sokaklarımıza ve caddelerimize hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Bir sokakta altyapı çalışmaları tamamlanmışsa asfaltını tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor ve planlamalar doğrultusunda yapılmaya başlanıyor. Tüm çaba ve gayretlerimiz Ereğli’miz daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması ve daha yaşanabilir bir hale gelmesi içindir. Bu kapsamda bir yandan sıcak asfalt, bir yandan soğuk asfalt bir yandan da kilitli parke yol çalışmalarında rekor üstüne rekor kırarak şehrimize büyük hizmetler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Taşağıl Mahallemizde de sıcak asfalt çalışmamızı gerçekleştirdik. Ereğli’miz için bir fazla hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Taşağıl Mahalle Muhtarı Ayhan İnce ise, asfalt çalışması nedeniyle Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu’ya teşekkür etti. – KONYA