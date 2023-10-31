Ereğli’de Park ve Refüjlerde Çiçek Dikim Çalışmaları Devam Ediyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda ve refüjlerde çiçek dikim çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatlarıyla, belediye ekipleri tarafından parklarda ve refüjlerde çiçek dikimi çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çerçevede ekipler, Yunus Emre ve Uğur Mumcu Kavşağı’nı çiçeklerle donattı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu şehir genelindeki kavşak noktaları, refüj ve parklarda çiçeklendirme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Peyzaj çalışmaları ile Ereğli’yi renklendirdiklerini belirten Başkan Oprukçu, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin önemli noktaları başta olmak üzere birçok park ve refüjleri kışlık çiçeklerle donatarak hemşerilerimize görsel şölen yaşatıyorlar. Yapılan çalışmalar ile parklar, refüjler kış mevsiminde de çiçek açacak. Dört mevsim peyzaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz yeni dikim çalışmalarımız ile birlikte de şehrimizi renklendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca daha güzel ve daha yeşil bir Ereğli için titizlikle yürüttüğümüz çalışmaların hemşerilerimiz tarafından takdir görmesi bizi daha da mutlu ediyor. Ereğli’de yeşil alanları koruma ve daha da arttırmak önceliğimiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Yeşil Ereğli olarak anılmak istiyoruz. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir şehir bırakmak ancak bu sayede mümkün kılınabilir. Huzur şehri Ereğli parolası ile çıktığımız bu yolda bu hedefe ulaştıracak her ayrıntıyı gözetecek, bu doğrultuda canla başla çalışacağız. Hemşerilerimiz bize güvendi ve büyük destek verdi. Bizler de bu güven ve desteğin gücüyle Ereğlimizin gelecek yüzyılını inşa ederek çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir miras bırakmaya gayret göstereceğiz. Kavşaklarımızda ve orta refüjlerde diktiğimiz rengarenk petunya çiçekleri hem görsel olarak göze hitap edecek hem de daha yeşil bir Ereğli’yi oluşturacaktır” ifadelerini kullandı. – KONYA