Konya’nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği sokak satıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 9 parça halinde toplam 130,13 gram esrar, 26 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 10 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
Ereğli’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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