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Ereğli’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kasım 19, 2023 09:36
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Konya’nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği sokak satıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 9 parça halinde toplam 130,13 gram esrar, 26 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 10 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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