Ereğli’deki silahlı kavgada 6 zanlı tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde husumetli iki grup arasında çıkan ve Bülent Ş’nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştıkları belirlenen E.T, M.K, S.K, S.Ç, B.G, A.A. ve T.B’yi gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.