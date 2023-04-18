FIRINA GİZLENMİŞ GÜMRÜK KAÇAĞI 62 TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Konya’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 62 gümrük kaçağı cep telefonu ile 25 akıllı saat ele geçirildi, 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisi üzerine tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda, şüphelinin balkondaki fırına gizlediği valizde, gümrük kaçağı 62 telefon, 25 akıllı saat ile çok sayıda aksesuar bulundu.
Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.AA
GÜNDEM19 Nisan 2023
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KONYA HABER19 Nisan 2023
KONYA HABER19 Nisan 2023
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KONYA HABER19 Nisan 2023
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