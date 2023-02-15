GÖNÜLLÜLER DEPREMZEDELER İÇİN ARALIKSIZ BATTANİYE DİKİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK) gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye gönderilmesi için battaniye hazırlıyor.

KOMEK kursiyerleri ve gönüllüler, hayırseverlerin bağışladığı battaniye kumaşlarını işleyerek, deprem bölgelerine gönderilmesi için hazır hale getiriyor.

KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği Başkanı Gülsüm Ocak, AA muhabirine, 73 kurs merkezi ve 13 atölyede çalışma yürüttüklerini söyledi.

Depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birinin battaniye olduğuna değinen Ocak, bu kapsamda hayırseverlerin bağışladığı kumaşları gönüllülerle ivedi şekilde hazırlamaya başladıklarını dile getirdi.

– Binden fazla battaniye hazırlanıyor

Ocak, ülke olarak üzücü ve zor günlerden geçildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Biz de KOMEK ailesi olarak insanlara katkıda bulunmak amacıyla kursiyerlerimiz ve gönüllülerimizle bir çalışmanın içindeyiz. Deprem bölgesindeki insanların yaralarını sarabilmek için gelen kumaş bağışlarıyla binden fazla polar battaniye hazırlıyoruz. Battaniyeleri, deprem bölgesine göndermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Aynı zamanda atkı ve bere hazırlayan gönüllüler de var. Gönüllerle birlik içinde yorulmadan çalışıyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın acılarını hissediyor ve yürekten paylaşıyoruz. Elimizden ne gelirse onların yanındayız, sonuna kadar yapmaya hazırız. En kısa zamanda inşallah yaralarımızı birlikte saracağız. Onlar için duacıyız.”

– Duyar duymaz yardıma gitti

Gönüllülerden Ayşegül Topak ise yardım çalışmalarını duyar duymaz depremzedelere elinden gelen desteği vermek için kurs merkezine koştuğunu söyledi.

Battaniyeleri depremzedelere sıcak bir el olma amacıyla hazırladıklarını anlatan Topak, “O çocuklara nasıl destek olabilirim?’ diye kendimi buraya adadım. Anne olarak içimiz yanıyor, oradaki çocuklar için çabalıyoruz. Onlara sıcak bir el olmak için geldik. Polar battaniyelerin kesimini yaptıktan sonra onları katlayıp, paketliyoruz, oradaki insanlara sıcak bir el olmaya çalışıyoruz.” diye konuştu. A.A