HATAY’DAKİ KONYA KONTEYNER KENTİN İKİNCİ ETABI HIZLA TAMAMLANIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin; Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleriyle birlikte Antakya’da hayata geçirdiği birinci etap konteyner kentin tamamlanmasının ardından ikinci etap konteyner kentte de altyapı çalışmaları ve konteyner yerleşimi devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “İkinci etapta da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Afetzede vatandaşlarımızı en kısa zamanda geçici meskenlerine taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da evlerini kaybeden depremzedelerin barınma sorununa katkıda bulunmak için yapımını sürdürdüğü konteyner kentleri tamamlamak için yoğun mesai yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız 6 Şubat tarihinden bugüne kadar Hatay’da yaraları sarmak için her türlü insani ihtiyacı gidermek adına canla başla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Depremde evlerini kaybeden Hataylı vatandaşların barınma sorununa katkıda bulunmak için iki etaptan oluşan konteyner kentleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Altay, “Konya Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle birlikte Antakya’da hayata geçirdiğimiz 1. etap konteyner kenti tamamlayarak AFAD koordinasyonunda afetzede vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yine Antakya’daki 2. etap konteyner kentte de çalışmalar hızla devam ediyor. İkinci etapta şu ana 258 konteyner geldi. Bir yandan altyapı çalışmalar, bir yandan da konteynerlerimizin yerleşimi devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımızı en kısa zamanda geçici meskenlerine taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki etapta 1.000 ailemize hizmet verecek Konya Konteyner Kentimizin hayırlı olmasını diliyorum. Katkılarından dolayı odalarımıza ve ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. A.ARAN