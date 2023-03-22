HİZMET SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ ASKON’DA BİR ARAYA GELDİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi önemli bir etkinliğe imza attı. Hizmet sektöründen derneğe üye iş adamlarını tanışma toplantısında buluşturdu. Verimli geçen toplantıda hizmet, sağlık, eğitim ve turizm sektöründen iş adamları kendini tanıttı ve katılımcı iş adamları ile birebir görüştü.

ASKON Konya şube binasında gerçekleşen toplantıya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantıda konuşan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, üye iş adamlarının tanışma ve kaynaşma toplantılarının önemli olduğuna dikkat çekti. Deprem, seçim ve Ramazan ayı itibariyle yoğun gündem içinde olduklarını dile getiren Sinacı, Türkiye’nin büyük bir ülke olduğuna, her badireyi atlatacağına vurgu yaptı.

Başkan Sinacı, “ASKON olarak yoğun bir dönem geçiyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Projelerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Bunları yaparken, üyelerimizi de ihmal etmiyoruz. Bugün de onlar için kıymetli bir program gerçekleştirdik. Hizmet, Eğitim, Sağlık ve Turizm Sektörü Başkanımız Dursun Çolak önderliğinde verimli bir buluşmaya imza attık. Bugün salonumuz doldu taştı. Üye iş adamlarımız yoğun ilgi gösterdi. Bir birlerini tanıttılar. Sonrasında ticarete vesile olacak görüşmeler yaptılar. Biz çok mutlu olduk. Kendileri de bizlere çok teşekkür etti. İnşallah yeni dönemde de üyelerimizin faydalanacağı toplantılara devam edeceğiz” diye konuştu.

ASKON Konya Şubesi Hizmet, Eğitim, Sağlık ve Turizm Sektörü Başkanı Dursun Çolak da, katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür ederek, verimli bir toplantı geçirdiklerini bir sonraki toplantımızda sektörün sorunları üzerine istişarelerde bulunacağız ve ilgili birimlerimiz raporlarını hazırlayacaklar, sektörlerimiz adına sorunların çözüm önerilerini de bulacaklarını ifade etti.

Hizmet sektörü temsilcileri ise, böyle bir toplantıyı organize ettiği ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve yönetimine teşekkür etti.

Toplantıda bire bir görüşmeler ve tanışma ile devam etti.

F.ÖZKAN