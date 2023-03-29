İKİ KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU İKİ KİŞİ YARALANDI

Karapınar ilçesinde çarpışan iki kamyonun sürücüleri yaralandı.

Bedri Ö. (29) idaresindeki 27 AKT 346 plakalı kamyon, Adana-Konya kara yolunun 31. kilometresi Karapınar ilçesi Akören Mahallesinde aynı istikamette önünde seyir halinde olan Hasan Ali Ö. (37) yönetimindeki 42 CGL 45 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Hasan Ali Ö. ve Bedri Ö. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA