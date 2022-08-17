KADINLAR HALTERDE ÜÇ ALTIN

5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda Türk sporcu Duygu Alıcı 3 altın madalya kazandı.

Tüyap Fuar Alanı’nda yapılan 49 kilo müsabakalarında podyuma çıkan Duygu Alıcı koparmada 78 kilo, silkmede 94 kilo ve toplamda 172 kiloluk dereceleriyle üç altın madalya kazandı. Milli takım kaptanı Şaziye Erdoğan koparmada 77 kilo, silkmede 96, toplamda 170 kilo ile üç gümüş madalya ile müsabakayı tamamladı. Türkmenistanlı sporcu Yulduz Jumabeyeva koparmada 74 kilo, silkmede 93 kilo , toplamda 167 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

M. LEYLEK