Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / KADINLAR YÜZMEDE OYUNLAR REKORU

KADINLAR YÜZMEDE OYUNLAR REKORU

ABONE OL
Ağustos 17, 2022 06:27
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Türkiye, 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda yüzmede rekorlara doymuyor.
100 metre sırtüstünde 1.01.47 yüzen Ekaterina İvanova Avramova, kendisini ait 1.01.60’lık oyunlar rekorunu geliştirerek Türkiye’ye bir altın madalya daha kazandırdı. Türkiye’den Sudem Denizli, 1.02.61 ile gümüş madalyayı alırken, Kazakistan’dan Xeniya Ignatova 1.03.36 ile bronz madalya elde etti. D.DOĞAN
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.