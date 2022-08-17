KADINLAR YÜZMEDE OYUNLAR REKORU

Türkiye, 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda yüzmede rekorlara doymuyor.
100 metre sırtüstünde 1.01.47 yüzen Ekaterina İvanova Avramova, kendisini ait 1.01.60’lık oyunlar rekorunu geliştirerek Türkiye’ye bir altın madalya daha kazandırdı. Türkiye’den Sudem Denizli, 1.02.61 ile gümüş madalyayı alırken, Kazakistan’dan Xeniya Ignatova 1.03.36 ile bronz madalya elde etti. D.DOĞAN
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