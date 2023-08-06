Kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

KONYA – Konya’da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayaslı Sokak üzerinden Saraçoğlu Caddesine kontrolsüz çıkan Suat Kaçan idaresindeki 20 AAU 85 plakalı hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki 42 VS 136 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, hafif ticari araç sürücüsü Suat Kaçan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan hafif ticari araçta bulunan E.K., Umut Güney ve kamyonet sürücüsü M.Ş. ambulanslarla şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Umut Güney tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.