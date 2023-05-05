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KAPSÜL TEKNOFEST’E 11 ÖDÜLLE DAMGA VURDU

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Mayıs 5, 2023 13:19
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Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAPSÜL Teknoloji Platformu, TEKNOFEST 23’e bu yıl da damga vurdu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunacak bir nesil yetiştirmeyi arzu ettiklerini ifade ederek, bilim ve teknoloji çağında çocukların ve gençlerin en iyi şekilde bu çağa ayak uydurmaları ve üstün başarılar elde etmeleri adına

 
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