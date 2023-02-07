KAR ÇEVRE İLLERE ULAŞIMI AKSATIYOR

Konya’da etkili olan kar, çevre illere ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına neden oluyor.

Yoğun kar nedeniyle Konya’yı Ankara ve Aksaray’a bağlayan kara yolları çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Konya’yı Adana, Antalya, Karaman ve Afyonkarahisar’a bağlayan yollar, yapılan karla mücadele çalışmaları sonrası her iki istikametten trafiğe açıldı.

Konya-Seydişehir kara yolunda her iki istikamette küçük araçların geçişine izin veriliyor, Seydişehir-Antalya istikameti ise sadece çekici tipi araçlar için trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, elverişsiz hava koşulları nedeniyle vatandaşları, zaruri durumlar dışında yola çıkmamaları, şehir içi ulaşımda toplu taşıma kullanmaları konusunda uyardı.AA