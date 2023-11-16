Karaman’da 35 yıl hapis cezası bulunan şahıs Konya’da yakalandı

Karaman’da başta hırsızlık olmak üzere 22 ayrı suçtan 35 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla Konya’da ormanlık alanda kaldığı çadırda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde ev ve iş yerinden hırsızlık, mala zarar verme ile konut dokunulmazlığını ihlal olmak üzere 22 ayrı suçtan aranan ve hakkında 35 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet B.’nin (34), Konya’nın Derebucak ilçesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda ağaç kesimi yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla Muhammet B.’yi ormanlık alanda kaldığı çadırda kıskıvrak yakalayarak Karaman’a getirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi. – KARAMAN

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