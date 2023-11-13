Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 4.5 yıllık dönemi değerlendirdi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, görev aldığı 2019’dan bu yana geçen 4.5 yılı ve 2023’ün değerlendirildiği belediye yöneticileriyle bir toplantı yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile gerçekleştirilen toplantıda hizmet döneminin geride kalan 4.5 yılını ve 2023’ün 10.5 ayını masaya yatırdı. Karatay Belediyesi birim müdürleri de iki gün süren toplantılarda, 2023’ün geride kalan süresinde yaptıkları faaliyetler ile birimlerinin planlamaları ilgili birer sunum gerçekleştirdiler.

“İlçemiz her bakımdan çok önemli mesafeler aldı”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, toplantıları değerlendirdiği açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana Karatay ve ilçe halkı için çalıştıklarını belirtti. Bu toplantıların geride kalan 4,5 yıllık sürenin değerlendirilmesi ve gelecek dönemin planlanması bağlamında oldukça faydalı olduğunu düşündüğünün altını çizen Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak geride kalan süre içerisinde planlı ve özverili bir şekilde hareket ederek ciddi çalışmalar yaptık. Selim Sultan, Karakulak, Sedirler, Nakipoğlu, Akabe ve Doğuş mahallelerimize sağlık tesisleri kazandırdık, kazandırıyoruz. Yine sosyal tesis olarak ilçe merkezimizde; Saracoğlu, Akabe, Hacısadık ve Orhangazi’de 4 adet KOMEK inşa ettik. Mengene ve Doğuş Mahallemizde hem muhtar ofisi hem de emekliler konağı olarak kullanılan sosyal tesisler yaptık. Başak Mahallemizde iş merkezi yaptık. Engelsiz Yaşam Merkezimizin inşaatında son aşamaya geldik. Yeni Aşevi Binası’nı tamamladık ve Kızılay’a teslim ettik. Hoşkubbe projemiz devam ediyor. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimizi tamamladık ve hizmete açtık. Çimenlik Kapalı Spor Salonu tamamlandı. Kapalı Tenis Kortu’nun yapımı devam ediyor. Fetih ve Köprübaşı Kuran Kursları bitti. Karatay Kültür Merkezi tamamlanmak üzere. Karatay Spor Kompleksi devam ediyor. Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi açıldı. Merkeze uzak mahallelerimize 19 yeni sosyal tesis kazandırdık. Yine BİLSEM, Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu, Hamzaoğlu Bilol Polat İlkokulu, Hamzaoğlu Anaokulu, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, Nakipoğlu 24 Derslikli İlkokul Kızören Lisesi gibi toplamda 11 eğitim tesisini ilçemize kazandırdık, kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Karatayımızın tamamında çok ciddi alt ve üstyapı çalışması yaptık”

Hasan Kılca, sokak sağlıklaştırmasından restorasyona, çevre düzenlemesinden yeşil kuşak parklarına, konut üretiminden Sıfır Atık’a kadar daha birçok önemli çalışma yaptıklarına da vurgu yaptı. Kılca, “Yeşillendirmeden yeşil kuşak projelerine, tema ve mahalle parklarına kadar her yıl en az 30 parkı Karatay’ımıza kazandırıyoruz. Bu sayede hem kentsel dönüşüme hem de ilçemizin gelişip güzelleşmesine katkıda bulunuyor. İlçemizin geçmişine ve tarihimize önem vererek arkeolojik çalışmalara destek oluyoruz. Güneş enerji santrali yaptık. Semt pazarlarımızın çatılarına güneş enerji panelleri yerleştirdik. İlçemize polis merkezi kazandırdık. Yeni kooperatifler kurarak hem yine kentsel dönüşüme hem güvenli konut üretimine hem de konut ihtiyacına katkı sağlamış olduk. Parklarımıza halı sahalar ve kafe Karataylar yaptık. Sıcak ve soğuk asfalt, parke yol, bordür çalışmalarımızla özellikle merkeze uzak 32 mahallelerimizde çok ciddi bir altyapı çalışması yaptık. 3 milyon metrekareye yakın parke çalışması yapmış olduk. Çevreyle ilgili çalışmalarımız bu dönemde hız kazandı. Sıfır atıkta çok güzel işler yaptık yapmaya devam ediyoruz. Çöp konteynerlerinin yeraltına alınmasıyla ilgili büyük mesafe aldık. 5 yıl çok çabuk geçti ancak burada sayamayacağımız birçok hizmete imza attık ve tüm bu çalışmalarımızı mali disiplinden taviz vermeden hayata geçirdik” diye konuştu. – KONYA

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Konya, Belediye, Enerji, Eğitim, Sağlık, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 4.5 yıllık dönemi değerlendirdi – Son Dakika