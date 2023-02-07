KARATAY BELEDİYESİ DEPREM BÖLGESİNE DESTEK İÇİN SEFERBER OLDU

Karatay Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve bölgedeki birçok ilin etkilendiği depremin ardından hazırladığı kurtarma ve mobil araçlarının yanı sıra, konteynerler, çekiciler, tatlı su araçları, jeneratör ile belediye personelini deprem bölgesine gönderdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Konya olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızla iletişim halindeyiz. Gün birlik olma günüdür. Konya olarak ülke olarak gözümüz bölgeden gelecek güzel haberlerde. Milletimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun” dedi.

Saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu ve harekete geçen kurum ile kuruluşların yanı sıra belediyeler de afet bölgesine yardımda bulunmak için canla başla çalışıyor.

Karatay Belediyesi de olası afet durumları için gerekli tüm hazırlığını yaptı. Belediye tarafından hazırlanan araçlar, yardım malzemeleri, ekipman ve birçok personel hemen bölgeye hareket etti.

KARATAY BELEDİYESİ TÜM İMKÂNLARIYLA DEPREM BÖLGESİNE HAREKET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde belediye başkanları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek bölgeye gönderilecek araç, ekipman ve personelin hazırlıklarıyla ilgili bilgi aldı.

Bu kapsamda Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan kurtarma araçlarının yanı sıra ekskavatörler, loderlar, kamyonlar, barınma amaçlı kapalı araçlar, çekici, taziye aracı, konteynerler, tatlı su aracı, jeneratör, 50 bin adet ekmek ile 38 belediye personel; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın talimatıyla Hatay’a hareket etti.

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR

Ülke olarak büyük bir depremle sarsıldıklarını ifade eden ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Hasan Kılca; “Konya olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızla iletişim halindeyiz. Çalışmalarımızı Konya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve AFAD koordinasyonunda yürütüyoruz. Karatay Belediyesi olarak bizler de tüm imkanlarımızı seferber ettik ve hazırladığımız araç, ekipman, personel ve malzemeler, koordinasyon halinde olduğumuz il olan Hatay’a doğru yola çıktı. Vatandaşlarımızdan Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına katılım göstermelerini de ayrıca bekliyoruz. Devletimiz güçlü; gün birlik olma günüdür. Konya olarak ülke olarak gözümüz bölgeden gelecek güzel haberlerde. Milletimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun” dedi. A.ARAN