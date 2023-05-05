KARATAY KÜLTÜR VE SANAT AKADEMİSİ’NDE EĞİTİMLER BAŞLADI

Karatay Belediyesi tarafından Doğuş Mahallesi’ne kazandırılan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde eğitimler başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da öğrencilerin ilk eğitim günü heyecanına ortak oldu. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Hasan Kılca, Akademi’nin özellikle sanata ve kültüre ilgisi ile yeteneği bulunan Karataylı çocukların geleceğe hazırlanmasında önemli bir pay sahibi olacağına vurgu yaptı.

Karatay Belediyesi’nin Doğuş Mahallesi’ne kazandırdığı Karatay Kültür ve Sanat Akademisi eğitimlerine başladı.

ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİ DAHA DA GELİŞECEK

Merkezin içerisinde; Ahşap Atölyesi, Çini ve Seramik Atölyesi, Müzik Atölyesi, Resim Atölyesi, Drama Atölyesi, Akıl ve Zeka Atölyesi, Yabancı Dil Atölyeleri, Bilişim Atölyesi ve Çocuk Okuma Salonu (6-10 yaş arası için) bulunuyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler sayesinde öğrenciler, sanata ve kültürel olan ilgi ile yeteneklerini daha da geliştirecek. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi ile Karatay Belediyesi, çocukların ve gençlerin kendilerini tanımalarını, kültürel olarak donanımlı, ufuk sahibi, birlikte öğrenme ve üretme becerileri gelişmiş, dayanışmacı, güçlü bireyler olarak yetişmelerine destek olmalarını amaçlıyor.

BAŞKAN HASAN KILCA AKADEMİDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da eğitimlerin başladığı ilk günde öğrencileri yalnız bırakmadı. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’ni ziyaret ederek öğrencilerle buluşan Başkan Hasan Kılca, akademide eğitim veren uzman eğitmenlerden bilgi aldı.

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin sanata yetenekli gençlerin erken yaşlarda keşfedip geleceğe hazırlanmasına katkı sunacağını ifade eden Hasan Kılca, öğrencilerin kişisel gelişimi, eğitim başarısının artması ve sosyalleşmesi için tüm imkânları sağladıklarını belirerek; “Bugün itibariyle Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde eğitimlerimiz başladı. Çocuklarımız burada ilgi ve yeteneklerine göre eğitim alıyorlar. Akademimizde Drama, Müzik, Ahşap, Çini ve Bilgisayar atölyeleri ile dil kurslarımızın yanı sıra çocuklarımızın sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak bölümler var. Yıl boyunca sürecek eğitimlerimizin yanında yaz kurslarımız da burada gerçekleştirilecek. Yaptığımız yatırımlar ve etkinlikler ile ilçemizdeki kültür ve sanat sevgisini büyütüyoruz bu noktada çocuklarımız ve gençlerimiz için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Karatay Kültür ve Sanat Akademimizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. A.ARAN