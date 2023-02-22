KARATAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNÜ DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE AÇTI

Konya Ticaret Odası(KTO) Karatay Üniversitesi, deprem sürecinde destek olabilmek amacıyla merkez kampüsündeki fiziki ve sosyal imkanları üniversiteye hazırlanan liseli öğrencilerin kullanımına açtı.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİNDEN EĞİTİME DESTEK!

KTO Karatay Üniversitesi, kütüphanede ders çalışmak; soru çözüm, rehberlik desteği, psikolojik danışmanlık hizmeti almak; üniversite öğrencileriyle fikir alışverişi yapmak ve akademisyenlerden bilgi almak isteyen tüm lise öğrencilerini kampüsünde ağırlıyor ve üniversiteye hazırlık sürecinde tüm imkanlarını onların kullanımına açıyor. Programa katılan öğrenciler, kendi alanında önemli akademisyenler ve rehberler ile istedikleri alanlara dair eğitimler de alabiliyor.

Liseli öğrenciler https://acikkampus.karatay.edu.tr/ linkinden başvuru yaparak, kayıt oluşturuyor ve almak istediği hizmetleri seçebiliyorlar.

Alınan kayda istinaden KTO KaratayÜniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü personelleri, öğrencileri almak istediği

hizmet alanına yönlendiriyorlar.

Ücretsiz servis hizmeti, çay, kahve ikramı da sağlayan KTO Karatay Üniversitesi, özellikle orta öğretim kurumlarının kapalı olduğu bu süreçte, liseli öğrencilere kapılarını açarak hazırlık sürecinde üniversitede verilen eğitimi deneyimlemelerini amaçlıyor.

D.DOĞAN