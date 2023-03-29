KARATAY’DA FİDANLAR GELECEĞE EMANET EDİLDİ

Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ile Konya Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, fidan dikimi etkinliği düzenledi. Programda yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

İlçe genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Konya Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile birlikte fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Sedirler Caddesi üzerinde Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan alanda yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

AĞAÇLAR GELECEĞE BIRAKILAN EN BÜYÜK MİRAS

Etkinlik hakkında bilgi veren Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan, Yeşil alanların geleceğe bırakılan en büyük miras olduğuna vurgu yaptı. Geleceğe nefes olmak istediklerini söyleyen Abdürahim Arslan; “Karatay Belediyemizin öncülüğünde Sivil Toplum Kuruluşları ile birçok etkinlik düzenliyoruz. Şimdi de anlamlı bir etkinlikte fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Karatay Kent Konseyi olarak kamu yararına olan tüm projelerde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

SHUDER’DEN KARATAY BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Etkinlik için Karatay Belediyesi’ne teşekkür eden Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Konya Şube Başkanı Mustafa Topak ise şunları söyledi; “Karatay Belediyesi ve Kent Konseyi’nin katkılarıyla bugün güzel bir program gerçekleştirdik. Geleceğimize güzel ve yeşil bir dünya bırakabilmek için bir hatıra ormanı oluşturduk. Oluşturduğumuz hatıra ormanı ile gelecek nesillere gölgesinde yaşayabilecekleri bir alan da bırakmış oluyoruz. Karatay Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” A.ARAN