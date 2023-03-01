KARATAY’IN UZMAN VE TEKNİK EKİPLERİ HASAR TESPİTİ İÇİN DEPREM BÖLGESİNDE

Karatay Belediyesi, bir taraftan 11 ili vuran büyük depremler sonrasında bölge için tüm imkânlarını seferber ederken; diğer taraftan da 24 kişilik uzman ve teknik ekibiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Gaziantep ve Osmaniye’deki hasar tespit çalışmalarına destek veriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölgede yaraların sarılabilmesi için son güne kadar devlet ve millet el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde gayret edeceklerinin altını çizdi.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından tüm Türkiye bölge için seferber olurken; bölgede oluşan hasarın tespiti için de çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

KARATAY BELEDİYESİ 24 KİŞİLİK UZMAN VE TEKNİK EKİBİYLE SAHADA

Karatay Belediyesi de tüm imkan, ekipman ve ekipleriyle bölgede. Bu kapsamda Karatay Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı toplamda 24 kişilik uzman ve teknik ekip; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Gaziantep ve Osmaniye’deki hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

Mimar, mühendis ve teknikerlerin yanı sıra ve diğer alanlarda görevli 24 kişilik ekip, bakanlık yetkilileriyle birlikte Osmaniye ile Gaziantep genelinde zemin incelemelerinin yanında; bölgedeki tüm yapıların yıkık veya acil yıkılacak, az, orta veya ağır hasarlı olarak hasarın tespitinin yapılmasına katkı sunuyor.

TÜM EKİPLERİMİZ VE İMKÂNLARIMIZLA BÖLGEDEYİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, depremin meydana geldiği ilk andan bu yana devletin ve milletimizin kalbinin bölge için attığını, yaraların bir an önce sarılabilmesi için herkesin elini taşın altına koyduğunun altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca; “Deprem bölgesinin tamamında ciddi bir gayret var. Herkes depremden etkilenen bölge için seferber oldu. Bir yandan bölgenin normale dönmesi için çaba sarf ediliyor, diğer taraftan da bölgenin çadır ve konteyner kentlerin kuruması ile yeni konutların inşası için de çalışılıyor. Bizler de ilk günden bu yana tüm ekiplerimiz ve imkanlarımızla bölgedeyiz. Bu çerçevede de İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz, Yapı Kontrol Müdürlüğümüz ve yine Tesisler Müdürlüğümüze bağlı 24 kişilik uzman ve teknik ekiple Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın koordinesinde Gaziantep ve Osmaniye’de devam eden hasar tespit çalışmalarına destek veriyoruz. İnşallah hasar tespit çalışmaları da özverili bir şekilde tamamlanacak ve şehirlerimizi hep birlikte yeniden inşa ve ihya edeceğiz” ifadelerini kullandı. A.ARAN