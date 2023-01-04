KAYMAKAMLIKTAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HASTA YATAĞI

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi engelli, yatalak, yaşlı hastalara, hastane yatağı ve havalı yatak verildi.

Ilıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda hasta yakınlarına yatak teslimleri Kaymakam Deniz Pişkin tarafından yapıldı.

Kendilerinden hasta yatağı talebi olmadığını kaydeden Kaymakam Pişkin, “Yaptığım ev ziyaretlerinde hastaların kanepe veya yerde yaptığını gördüğüm işin yattığını gördüğüm için kendime bu durumu vazife edindim. Hastalarımızın evdeki hayat standartlarını yükseltmek ve sağlıklı bir tedavi alabilmelerine yardımcı olmak ve refakatçilerinin rahatlamasına katkıda bulunmak için böyle bir çalışma yaptık. İnsanımızın acısını paylaşmak sıkıntısında yanında olmak görevimiz. Vatandaşlarımızın sıkıntısına kayıtsız kalamayız. Çalışmalarımız da insan odaklı çalışmalarımızı ön planda tutuyoruz.” dedi.

Kaymakam Pişkin, hasta yatağı temin ve dağıtımında emeği geçen Ümit Çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar’a ayrıca teşekkür etti. A.A